Başbakan'dan CHP'li Bozkurt'a İzmir Marşıyla Gönderme

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Konak Meydanında gençlerin sorularını yanıtladığı televizyon yayınında CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "denize dökme" sözlerine sert tepki gösterdi. Bozkurt'a, "Sen İzmir Marşını biliyor musun. Bilse bunları söylemez" diyen Yıldırım, programın kapanışını İzmir Marşından bir dörlük okuyarak yaptı.

"SEN İZMİR MARŞINI BİLİYOR MUSUN?"

İşte Başbakan'ın o sözleri:

"Lafın nereye gittiğinden haberi yok. Bu adama sormak lazım lan sen İzmir Marşını biliyor musun? Bilse bunları söylemez. Sen kimi düşman görüyorsun kardeşim? Bu ülkenin vatandaşı evet de verir, hayır da verir, sandığa da gitmez. Ama sandığa gitmek bir vatandaşlık borcudur. Bizim tavsiyemiz herkes gitsin. Ben de geleceğimiz hakkında sorumluluk aldım desin. Biz bunu söylüyoruz."

İZMİR MARŞIYLA BİTİRDİ

"Ne diyor İzmir Marşı, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orda sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa, Mustafa Kemal Paşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Daha devam edelim mi, yeter bu kadar."