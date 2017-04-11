Başbakan'dan Baykal'a: O Sevincin Kursağında Kalacak
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı eleştirerek, "Birisi de çıkmış diyor ki İzmir'den düşmanı denize dökmüş gibi sevinecekmiş.
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı eleştirerek, "Birisi de çıkmış diyor ki İzmir'den düşmanı denize dökmüş gibi sevinecekmiş. Sevin sevin, o sevincin kursağında kalacak" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Buca ilçesi Fil Heykelleri girişinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Mitingde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir milletvekilleri de hazır bulundu. Büyük bir coşku ile karşılanan Başbakan Binali Yıldırım miting öncesi Forbes Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Kalabalıkta yürümekte zorlanan Başbakan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf da çektirdi.
"İZMİR ANCAK DÜŞMANA GEÇİT VERMEZ"
Ziyaretin ardından mitingde vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "Düşman çizmesine geçit vermeyen şehir İzmir. İzmir'in ufuk şehri olduğunu gören Atatürk, genç cumhuriyetin kalkınma hamlesini de İzmir'den başlattı. Daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce, İzmir İktisat Kongresini toplayarak savaştan çıkmış, düşmanı denize dökmüş bu milletin geleceğini garanti altına alan o kongreyi topladı. Bugün Türk tarihin önemli şehri olan İzmir'i maalesef kendini bilmezler, bazı densizler denize dökecekmiş. Alçak sen kim oluyorsun. Sen kim oluyorsun. Pazar günü Gündoğdu'ya da gelseydin de orada İzmir'i görseydin. Yüz binler oradaydı, İzmir ancak düşmana geçit vermez. İzmir bayrağına, ezanına laf edenlere asla prim vermez. Sizin bu kendini bilmez sözlerle İzmir'i karalamaya hakkınız var mı?" diye konuştu.
"SEVİN SEVİN, O SEVİNCİN KURSAĞINDA KALACAK"
Başbakan Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın denize dökmüş gibi sevineceğiz sözlerini de eleştirerek, "Birisi de çıkmış diyor ki İzmir'den düşmanı denize dökmüş gibi sevinecekmiş. Sevin sevin, o sevincin kursağında kalacak. İzmir'de 'evet' diyecek, Türkiye de 'evet' diyecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin zayıf dönemlerde hep kaybettiğini, güçlü dönemlerde kazandığını ve son yıllarda önemli atılımlar yapıldığını belirten Yıldırım, "Kazandıklarımızın 17-25 Aralık'taki gibi 2007'deki gibi elden gitmemesi gerekiyor. Bunun için anayasa değişikliği aydınlık yarınlar, gençlerimiz için 'evet' demeye hazır mısınız? Ülkemizi korumak, terörün verdiği zararları ortadan kaldırmak en büyük hedefimizdir. Terör enerjimizi azaltıyor, kardeşliğimize zarar veriyor. Aramıza ayrılık tohumları saçıyor. Onun için Türkiye güçlü olmak zorundadır, güçlü olmak yetmez güçlü kalmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
"16 NİSAN TÜRKİYE'NİN DOĞUM SANCILARIDIR"
Mevcut sistemin bir darbe sistemi olduğuna işaret eden Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Afrika ülkesi mi neden darbeye gidiyor Türkiye? Milletin kararına neden saygı duyulmuyor. İşte bu yeni sistemde darbe yok. Patron sizsiniz. Verdiğiniz karar 5 yıl boyunca geçerli olacak. Pazar günü milletin kararını beğenmeyen köhnemiş zihniyetler tarihe gömülecek, 16 Nisan güçlü Türkiye'nin doğum sancılarıdır" dedi.
"DÜNYADA YAPRAK KIPIRDAMIYOR, BİZ BÜYÜK PROJELER YAPIYORUZ"
Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan'dan sonra Türkiye olarak reform üzerine reform yapacaklarını belirterek, "Yatırımcıların göz bebeği Türkiye olacak. Büyük projelerimiz hayata geçecek. Bakın dünyada çok büyük kriz var, yaprak kıpırdamıyor. Ama Türkiye dünyanın en büyük projelerini yapıyor. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak buralara geldik" ifadelerini kullandı.
Buca'ya da yapılacak çok şey olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Buca'nın trafik sorunu var biliyorum. Ancak bu iller belediyelerle olması lazım. Ama belediyelerin bu işlerin altından kalkması için iş yapması lazım iş. Oraya buraya gidip başka şehirlerde kitap satmakla, seyahat yapmakla bu iş olmaz. Buca'da olup, Buca'nın sorunları dinleyecek, çözeceksin. Ama merak etmeyin onlar çözemezse çözecek biri var evelallah. Bir gençlik merkezi yapıyoruz. Ayrıca Buca Tınaztepe'ye bin 500 yataklı çok büyük, İzmir'in en büyük hastanesini yapıyoruz" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'DE HER ŞEY DEĞİŞİYOR, KILIÇDAROĞLU DEĞİŞMİYOR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de her şey değişiyor, Kılıçdaroğlu değişmiyor. Yol yapacağız, yaptırmam. Konak Tüneli yapacağız, yaptırmam. Marmaray'ı yapılacak yaptırmam. Onlara inat yaptık m? Yaparız çünkü biz millete aşığız. Bunar hayırdan başka bir şey bilmezler. Her güzel işin karşısında hayır demekten başka bir şey bilmezler. Bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok. Hiçbir damla alın terleri yok. Bütün yasakların, baskıların arkasında bunlar var. Bunların hayatları yalan dolan. Sende 'evet' ver bu çıkmazdan kurtul Kılıçdaroğlu" diye konuştu.
"KILIÇDAROĞLU SEN YİNE DARBECİLERLE BERABER MİSİN"
Kılıçdaroğlu'nun 1982 Anayasasında hayır oyu verdiği sözlerini hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Hala orada mısın? Yine darbecilerle beraber misin? Orada karşı çıktıysan darbecilere sana yakışan 'evet' vermektir. Senin dediğini yapıyoruz. Biz milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizle, Sayın Bahçeli ile bir araya geldik. Sayın Bahçeli önce ülkem, sonra partim dedi ve birlikte hazırladık. Meclisten geçirdik, sizin önünüze getirdik. Biz görevimizi yaptık, pazar günü siz görevinizi yapacak mısınız?" diye konuştu.
(Mihrap Düzöz - Abdülaziz Baydilli - Halil Karahan / İHA)