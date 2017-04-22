Başbakan'dan 23 Nisan Mesajı
23 Nisan dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Başbakan Yıldırım, mesajında çocuklara hitaben, "Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir.
23 Nisan dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Başbakan Yıldırım, mesajında çocuklara hitaben, "Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir. Hükümet olarak bütün çabalarımızı bu istikamette yürüttüğümüzü bilmenizi isterim." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Dunya.com
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