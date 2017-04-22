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Başbakan'dan 23 Nisan Mesajı
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Başbakan'dan 23 Nisan Mesajı

23 Nisan dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Başbakan Yıldırım, mesajında çocuklara hitaben, "Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir.

Başbakan'dan 23 Nisan Mesajı

23 Nisan dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Başbakan Yıldırım, mesajında çocuklara hitaben, "Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir. Hükümet olarak bütün çabalarımızı bu istikamette yürüttüğümüzü bilmenizi isterim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Dunya.com

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