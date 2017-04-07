Başbakan'dan 2 Taziye, 1 Tebrik Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısı sebebiyle Somali Başbakanı Hasan Ali Kheyre'ye bir taziye mesajı gönderdi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısı sebebiyle Somali Başbakanı Hasan Ali Kheyre'ye bir taziye mesajı göndererek üzüntülerini dile getirdi.



NAVAZ ŞERİF'E TAZİYE MESAJI



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, Lahor'da meydana gelen terör saldırısı sebebiyle Pakistan Başbakanı Muhammed Navaz Şerif'e bir taziye mesajı göndererek üzüntülerini dile getirdi.



FAS'IN YENİ HÜKÜMETİNE TEBRİK MESAJI



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Fas'ta yeni hükümet kurulmasına ilişkin olarak Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani'ye tebrik mesajı gönderdi.



(Enise Vural / İHA)