Başbakan Binali Yıldırım: 'Türkiye'de Sınırsız Bir Propaganda Alanı Sağlanan, 7 Düvelin İzlediği,...

Başbakan Binali Yıldırım: "Türkiye'de sınırsız bir propaganda alanı sağlanan, 7 düvelin izlediği, taraf olduğu halk oylamasının sonucunu ana muhalefet partisi hazmetmet zorunda"

-"Provokasyonlara gelmeyin, tahriklere kapılmayın buna benzer çağrılara kulak asmayın. Millet kararını vermiştir"

-" Biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık"



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.