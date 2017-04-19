Başbakan Binali Yıldırım: "Türkiye'de Sınırsız Bir Propaganda Alanı Sağlanan, 7 Düvelin İzlediği,...
Başbakan Binali Yıldırım: "Türkiye'de sınırsız bir propaganda alanı sağlanan, 7 düvelin izlediği, taraf olduğu halk oylamasının sonucunu ana muhalefet partisi hazmetmet zorunda" -"Provokasyonlara gelmeyin, tahriklere kapılmayın buna benzer çağrılara kulak asmayın.
Başbakan Binali Yıldırım: "Türkiye'de sınırsız bir propaganda alanı sağlanan, 7 düvelin izlediği, taraf olduğu halk oylamasının sonucunu ana muhalefet partisi hazmetmet zorunda"
-"Provokasyonlara gelmeyin, tahriklere kapılmayın buna benzer çağrılara kulak asmayın. Millet kararını vermiştir"
-" Biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık"
ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.