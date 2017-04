Başbakan Binali Yıldırım: 'Türkiye Bölgede Yaşanan İstikrarsızlığa Rağmen Her Türlü Terör Faaliyeti...

Başbakan Binali Yıldırım: "Türkiye bölgede yaşanan istikrarsızlığa rağmen her türlü terör faaliyeti ile mücadelesini sürdürürken Suriyeli mültecilere de kucak açmıştır. Bu bizim değerlerimizde olan bir şeydir.Biz her şeyi dolar olarak görmüyoruz. Biz insanlığın her türlü menfaatin üzerinde olduğuna inanıyoruz"

-"15 Temmuz darbe girişiminde, Afrika ülkeleri Türkiye'nin yanında yer aldılar. Bu alçak kalkışmanın girişimin karşısında Türkiye'nin ve seçilmiş hükümetini, cumhurbaşkanını desteklediler"

-"Bunlar küresel bir terör örgütüdür. emperyal güçlerle işbirliği halinde oldukları artık sır değildir. Bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken önlemi almazsanız aynı tehlike ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tehlike ile karşı karşıya kalmış bir ülkenin Başbakanı olarak konuşuyorum"



ANTALYA - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Afrika Tarım Forumu'nda konuştu.