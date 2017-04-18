Başbakan Binali Yıldırım: "Tunceli'de göreve giderken olumsuz hava şartlarından dolayı düşen bir helikopterde hayatını kaybedip, ayrıca Ağrı'da görev esnasında şehit düşen bir kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Haftası programına katıldı.