Başbakan Binali Yıldırım: "Tunceli'de Göreve Giderken Olumsuz Hava Şartlarından Dolayı Düşen Bir...

Başbakan Binali Yıldırım: "Tunceli'de göreve giderken olumsuz hava şartlarından dolayı düşen bir helikopterde hayatını kaybedip, ayrıca Ağrı'da görev esnasında şehit düşen bir kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Hz.

Başbakan Binali Yıldırım: 'Tunceli'de Göreve Giderken Olumsuz Hava Şartlarından Dolayı Düşen Bir...

Başbakan Binali Yıldırım: "Tunceli'de göreve giderken olumsuz hava şartlarından dolayı düşen bir helikopterde hayatını kaybedip, ayrıca Ağrı'da görev esnasında şehit düşen bir kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Haftası programına katıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kutlu Doğum Haftası, Binali Yıldırım, Allah (C.C), Peygamber, Tunceli, Ankara, Şehit, Allah, Ağrı, Helikopter