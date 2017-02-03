Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Toplu Açılış Töreninde Konuşuyor

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