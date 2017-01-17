Başbakan Binali Yıldırım : Teröristin Sorgusu Devam Ediyor (1)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Reina saldırganının yakalanması ilgili olarak, "Teröristin sorgusu devam ediyor. Bunun arkasındaki iradeyi bulmak lazım" diye konuştu.



Reina saldırganının yakalanması ile ilgili Başbakan Yıldırım, "Teröristin sorgusu devam ediyor. Bunun arkasındaki iradeyi bulmak lazım" dedi.



MHP ve CHP'nin yapacağı görüşme ile ilgili soruya Başbakan Yıldırım, "Bu görüşmeye ilişkin benim bir görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. Bahçeli'nin açıklamalarından aşağı yukarı ne konuşacakları belli oluyor" diye konuştu.



Anayasa değişikliği ile ilgili yapılacak olan ikinci tur oylamasına değinen Başbakan Yıldırım şunları söyledi; "Ak Parti grubu kaya gibi maşallah. 2. turda da oy kullanıp yeni anayasayı milletin önüne götüreceğiz. Birinci turda sonuç neyse ikinci sonuç o olur."



"Erken seçim için ne sebep var ?" diyen Başbakan Yıldırım, "Meclis'ten anayasa geçecek ve referanduma gideceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Seçimler planlandığı şekilde 2019 yılında." dedi.



Dün yapılan Ekonomi Koordinasyon Toplantısı ile ilgili soruya Başbakan Yıldırım, "Dünkü toplantında önceden alınan kararları konuştuk. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Birçok ülkeden iyi durumdayız. Dalgalanmalar geçicidir ve etkileri de sınırlı olacaktır. Reel sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam edecek" diye yanıt verdi. - Ankara