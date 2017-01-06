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Başbakan Binali Yıldırım, Terör Saldırısında Şehit Olan Mübaşir Musa Can'ın Evini Ziyaret Etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Terör Saldırısında Şehit Olan Mübaşir Musa Can'ın Evini Ziyaret Etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Terör Saldırısında Şehit Olan Mübaşir Musa Can'ın Evini Ziyaret Etti.


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