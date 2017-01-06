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Başbakan Binali Yıldırım, Terör Saldırısında Şehit Olan Mübaşir Musa Can'ın Evini Ziyaret Etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Terör Saldırısında Şehit Olan Mübaşir Musa Can'ın Evini Ziyaret Etti.
6 Ocak 2017 Cuma 08:21
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[9134676] DHA
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