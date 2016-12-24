Başbakan Binali Yıldırım: Size Bu Aklı Kim Veriyor?

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulundu.

İşte Binali Yıldırım'ın ifadelerinden satır başları;

"Ülkemizin gücünü hafife alamayalım küçümsemeyelim bütün bunlar gelip geçicisdir. Biz diyoruz dünya bölgesel sorunlara karşı adil olsun. Herkes sırtımızı sıvazlıyor. Tamam yapıyoruz da siz ne yapıyorsunuz? Şuradaki sorunları çözmek için fedakarlık yapıyor msuunuz? Bırakın rekabeti gelin insanları kurtaralım. Ve bu nokatya geliyorlar."

"Türkiye'nin geldiği yer gideceği yere göre çok daha kısa. Önümüzde daha çok mesafe var. Daha çok yapmamız gereken iş var. Türkiye'nin kaynakları bugün geldiğimizin iki katını rahatlıkla yapacak kapasiteye sahip. Bunu biliyoruz. İnsan kapasitemiz, coğrafyamız buna müsait. Firmalarımızın kabiliyetleri buna müsait. Bir genç bilişimci bir oyun yazmış, 200'den fazla ülkeye bunu satmış. Daha bunun ötesi var. Almanya'da yaşayan Giresunlu bir delikanlı var bu liste başı oyunu o yapıyor. Türkiye'de gelip yatırım yapacak. Ön gördüğü yatırım da 500 milyon dolar. Anlattıklarını benim hafızam zor alıyor. Başka bir dünya. Ama geleceğin böyle olacağını anlamak zor değil"

"DEVLETİN KASASINDAN PARA HARCAMADAN YAPTIK"

"Sağlıkta hakikaten küresel anlamda her ülkenin bir anlamda gıpta ile baktığı örnek alacağı dönüşümü gerçekleştirdik. Avrasya Tüneli, dünyada kriz var. Karşıdan gelenlere soralım yarım saat sürmemiştir. Normal şartlarda gelemezsiniz. Boğazın 156 metre altından tünel yaparsanız gelir. Biz bunu yatırımların durduğu bir dönemde yaptık. Hem de devletin kasasından para harcamadan yaptık. Şimdiden 30 bin olmuş, 60 bin oldu mu garantisi de bitiyor. Üstünü de paylaşacağız değil mi?"

"GELİŞEN DÜNYADA AKIL BİRÇOK ŞEYİN ÜZERİNDE GİDİYOR"

"Akıl teriyle para kazanma bu. Bunu daha fazla arttırmamız lazım. Gelişmenin yolu bu. Tarımı, sanayiyi bırakalım demek değil. Onlarda zaten bir noktaya geldik. Sanayicilik bir sevda işidir. Para kazanma işi değildir. Sanayicileri bilirim. Ben de yaptım kısmen. Ne kazandığınıza bakmazsınız. Kafanızı takarsınız bir işe yapıncaya kadar iflah olmazsınız. Başardığınız zaman ne kazandığınızı düşünmezsiniz. Ben bunu başardım dersiniz. Onun verdiği mutluluğu size hiçbir şey vermez. Ama gelişen dünyada akıl birçok şeyin üzerinde gidiyor. Sermaye dışarıdan, kaynak ihtiyacı yok, tamamen insan zekasının, insan aklının becerisinin ürünü"

"İNSANI YÜCELTMEK, YAŞATMAK BU"

"Bu bölge dünyanın en önemli bölgesidir. Dünyada Doğu'dan Batı'ya doğru zenginlik kayarken şimdi tekrar Batı'dan Doğu'ya doğru yine Türkiye'den geçiyor. Biz onun için dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Boşu boşuna değil bu karar. Biz bu projeleri yaparken kıs kıs gülüyorlardı. Biz dünyanın en büyük havalimanını yapacağız derken aynı şeyi söylüyorlardı. Sokağa çıkıp hava yapmayın diyorlar. Bizimkiler köprü yapmayın, yol yapmayın, havalimanı yapmayın, kim verdi size bu aklı? Biz 2023 hedeflerini şimdiden inşa ettik. Pazartesi günü Ilgaz Tüneli'ni açıyoruz. 3-5 dakika içerisinde Kastamonu'ya iniyorsunuz. İnsanı yüceltmek, yaşatmak bu. İnsanların yaşamını kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sanki memlekette kıyamet kopuyor. Bazı işlerin algı yönetiminde kaybediyoruz."

"TERÖRÜ BAŞIMIZA SARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Sadece Eyfel Kulesi'yle, Venedik'le işi götürüyor. Bu kadar kaynağımız var. Bu imkanları değerlendirmek varken biz birbirimizle meşgul oluyoruz. Enerjimizi verimli kullanamıyoruz. Bu terörü bizim başımıza sarmaya çalışıyorlar ki bizi meşgul etsinler. Türkiye bir beka mücadelesi veriyor. Hafife almayalım. Bu terörü biz gündemimizin alt sıralarına indirmezsek bütün bu konuştuklarımız anlam ifade etmez. Canla başla çalışıyoruz. İyi de mesafe aldık. Geldiğimiz noktada terör örgütü gözünü karartmış, asimetrik kural dışı, sivil asker demeden intihar eylemleriyle ses getirmeye çalışıyor. Bunların üstesinden geleceğiz"