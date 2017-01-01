Başbakan Binali Yıldırım'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ortaköy'deki gece kulübüne ilişkin düzenlenen saldırıya yönelik aldığı brifing sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ortaköy'deki saldırıya ilişkin aldığı brifing sona erdi. Saat 12.45'te Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın katılımıyla gerçekleşen brifing toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. - İSTANBUL
Başbakan Binali Yıldırım Saldırıya İlişkin Brifing Aldı
Başbakan Binali Yıldırım’ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Ortaköy’deki gece kulübüne ilişkin düzenlenen saldırıya yönelik aldığı brifing sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ortaköy'deki gece kulübüne ilişkin düzenlenen saldırıya yönelik aldığı brifing sona erdi.
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