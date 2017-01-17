IHAAW103248-SIY/17-01-2017
- Başbakan Binali Yıldırım, Reina katliamcısının sorgulamasının sürdüğünü belirterek, "Bununla ilgili birçok detay var ama bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkındaki bilgiler verilecek. Önemli olan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır. Bunun arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasıdır" dedi. 17.01.2017 10: 32: 48 TSI
NNNN - ANKARA
Başbakan Binali Yıldırım, Reina Katliamcısının Sorgulamasının Sürdüğünü Belirterek, "Bununla İlgili...
IHAAW103248-SIY/17-01-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, Reina katliamcısının sorgulamasının sürdüğünü belirterek, “Bununla ilgili birçok detay var ama bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkındaki bilgiler verilecek.
IHAAW103248-SIY/17-01-2017
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