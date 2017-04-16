Oyunu kullanan Başbakan Yıldırım: Sonuç Başımızın Tacıdır

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandum undaki oyunu İzmir'de kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Sandıktan çıkacak karar ne olursa olsun başımızın tacıdır." dedi.

''SONUÇ BAŞIMIZIN TACIDIR''

Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşık 3,5 milyon seçmenin olduğu İzmir'de oyunu kullandı.

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Oyumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde, 81 vilayetimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde, vatandaşlarımız kardeşlik içinde, medeni bir şekilde oylarını verip tercihlerini yapıyorlar. Akşam olup sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır, milletimizin verdiği karar en güzel karardır."

HANGİ LİDER NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul'da sandık başına gidecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oyunu Ankara'da kullanacak.