Başbakan Binali Yıldırım: "O darbe olduğunda sen neredeydin Sayın Kılıçdaroğlu. Bu millet, İzmirli sokaklardaydı, biz sokaktaydık, Cumhurbaşkanı sokaktaydı. Sen neredeydin onu söyle, madem bu bir tiyatroydu. 249 vatan evladı boşuna mı şehit oldu, 2 bin kardeşimiz bu alçaklara karşı dururken boşuna mı yaralandı."