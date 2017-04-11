Başbakan Binali Yıldırım: "O Darbe Olduğunda Sen Neredeydin Sayın Kılıçdaroğlu. Bu Millet, İzmirli...

Başbakan Binali Yıldırım: "O darbe olduğunda sen neredeydin Sayın Kılıçdaroğlu. Bu millet, İzmirli sokaklardaydı, biz sokaktaydık, Cumhurbaşkanı sokaktaydı.

Başbakan Binali Yıldırım:

Başbakan Binali Yıldırım: "O darbe olduğunda sen neredeydin Sayın Kılıçdaroğlu. Bu millet, İzmirli sokaklardaydı, biz sokaktaydık, Cumhurbaşkanı sokaktaydı. Sen neredeydin onu söyle, madem bu bir tiyatroydu. 249 vatan evladı boşuna mı şehit oldu, 2 bin kardeşimiz bu alçaklara karşı dururken boşuna mı yaralandı."

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