Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi...
IHAAW223752-SIY/16-04-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi arayarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür etti.
IHAAW223752-SIY/16-04-2017
- Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi arayarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür etti. 16.04.2017 22: 37: 52 TSI
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