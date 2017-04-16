Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi...

IHAAW223752-SIY/16-04-2017 - Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi arayarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi...

IHAAW223752-SIY/16-04-2017

- Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi arayarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür etti. 16.04.2017 22: 37: 52 TSI
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