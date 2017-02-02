Başbakan Binali Yıldırım - Merkel Görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım - Merkel Görüşme

Başbakan Binali Yıldırım - Merkel Görüşmesi

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Binali Yıldırım, Angela Merkel, Merkel