Başbakan Binali Yıldırım: 'Kolay Yargılanma İş Yapmamayı Gerektirir'

Başbakan Binali Yıldırım: "Kolay yargılanma iş yapmamayı gerektirir"

"Rakam açıklamak oy verecek olanlara saygısızlıktır"

"Bu ne nefret ya. Nasıl Yunanı döktüysek işte evet çıkanları da denize dökeceğiz' diyor. Bak bak bak, densizlik. Lafın nereye gittiğinden haberi yok adamın. O adama sormak lazım sen 'İzmir marşını biliyor musun?'



İZMİR - İzmir'de gençlerin referandum a ilişkin sorularını yanıtlayan başbakan Binali Yıldırım, "Şimdiki sistemde Cumhurbaşkanının dünya kadar yetkisi var, cezai sorumluluğu yok. İstediğini yapsa sadece vatan ihanetten sorgulanabiliyor. Öyle de bir suç yok zaten soyut bir şey. Biz bunu değiştiriyoruz. Cumhurbaşkanı hem yetkili, hem de sorumlu. Yetki kullanıp sorumsuz olmak çok tatlı bir iştir. Çok insan ister."

"Kolay yargılanma iş yapmamayı gerektirir"

Yeni sistemde cumhurbaşkanının kolay yargılanamayacağı yönündeki sorulara da Başbakan Binali Yıldırım, ""Kolay yargılanma iş yapmamayı getirir. Yargılanma korkusu aklınızda olursa iş yapabilir misiniz? Kaybedilen zamanın hesabını kim verecek? Yetki verdiğiniz insana güveneceksiniz. Güveninizi istismar edip kötüye kullandığını görünceye kadar. Ben partiliyim memleketin görevlerini yapmıyor muyum? Cumhurbaşkanının çok yetkisi var ama sorumluluğu yok. Yeni sistemde Başbakanlığı Cumhurbaşkanlığında birleştirdiğimiz için kaldırılmış makamın sorumluluğu ile Cumhurbaşkanınınkini karşılaştırmamız yanlış" diye yanıtladı.

"Onlar eleştiriyor, biz 'e'leştiriyoruz"

Moderatör Didem Aslan Yılmaz'ın muhalef partililerinin yeni sistemi eleştirilerini sıralaması üzerine Başbakan Yıldırım, "Herkesin eleştirmeye hakkı var. Bizde e-leştiriyoruz. Onlar eleştiriyor, biz 'e'leştiriyoruz" "Biz teknolojiyle uğraşıyoruz onlar eleştirmekle uğraşıyor. Onlar eleştiriyor, biz 'e'leştiriyoruz, e-devlet yapıyoruz. Türkiye hukuk devleti. Herkes kendi alanında yürümeli. Yoksa ya darbe girişimi oluyor, ya da hepsini kulağından tutup cezalandırıyorsun" dedi.

"Rakam açıklamak oy verecek olanlara saygısızlıktır"

Referandumda oy kullanacak kararsızların olmadığına işaret eden Başbakan Binali Yıldırım, "59 milyon oy kullanacak insan var. Getirdiğimiz şeyi doğru anlatmakla mükellefim. Rakam açıklamak oy verecek olanlara saygısızlıktır. O bir dayatmadır, yönlendirmedir. Bu da vatandaşa karşı hadsizliktir. Vatandaş kararını rahatça versin, istediği oyu versin. Biz anlatacağız, 'Hayır' diyenler anlatacak. Sonunda insanlar geleceği oylayacak. Türkiye bundan sonra yönetim sisteminde nasıl gidecek? Karma sistemle, ne olduğu belli olmayan darbe kalıntısı sistemle Türkiye 2023 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler hedefine gidecek mi, patinaj yapıp duracak mı, yoksa güçlü iktidarla her türlü iç dış tehditlere karşı dimdik duran, sürekli ekonomisi büyüyen ülke olarak yoluna devam edecek mi?"

"Sen İzmir Marşını biliyor musun demek lazım o adama"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt'un söylemlerine ilişkin yaptığı açıklamayı "Laf söylendikten sonra kıymeti yok ki" şeklinde değerlendiren Başbakan Yıldırım, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözleri hatırlatarak, "Bu ne nefret ya. Yani İzmir'de biz denize kim döktük. Bu ülkeyi işgal edenleri. Evet verenler bu ülkeyi işgal edenlerden daha mı kötü? 'Nasıl Yunanı döktüysek işte evet çıkanları da denize dökeceğiz' diyor. Bak bak bak, densizlik. Lafın nereye gittiğinden haberi yok adamın. O adama sormak lazım sen 'İzmir marşını biliyor musun?' Okusa bilse bunları söylemez. Sen kimi düşman görüyorsun kardeşim. Bu ülkenin vatandaşı evet de verir hayır da verir" diye konuştu.