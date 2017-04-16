Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin Kalbi Kırılmasın

Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın.

Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın...

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Binali Yıldırım