Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de Oy Kullandı

Başbakan Binali Yıldırım referandumda oyunu İzmir'de kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım referandum da oyunu İzmir'de kullandı

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Binali Yıldırım, Referandum, İzmir