Başbakan Binali Yıldırım: "İstiyoruz ki bundan sonra bu asil ve güzide kuruluşumuz (Polis teşkilatı) içerisinde bu (Paralel yapı) ve buna benzer yapılar bir daha tekrar etmesin, devlet içinde devlet olmasın, paralel yapılar olmasın. Devletimiz polisiyle askeriyle bir ve beraber kaynaşmış olarak Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışsın ve bunu başarsın."