Başbakan Binali Yıldırım: Kim Yaparsa Yapsın Alçağın Tekidir

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini söyleyen Yıldırım, "Sol bir terör örgütü tahmin ediliyor. Ama DHKP-C mi, MLKP mi belli değildir. Kim yaparsa yapsın alçağın tekidir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişimi sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile de telefonla görüştüğünü kaydetti.

Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.