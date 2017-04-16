Başbakan Binali Yıldırım'ın Oy Kullandığı Sandıkta Sayımlar Başladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta sayımlar başladıİZMİR - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesindeki Adnan Olcay Ortaokulu'nda oyunu kullanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Oy Kullandığı Sandıkta Sayımlar Başladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta sayımlar başladı

İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesindeki Adnan Olcay Ortaokulu'nda oyunu kullanmıştı.Başbakan Yıldırım'ın oyunu kullandığı sandıkta da oy verme işlemi sona ererek sayımlar başladı.

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Binali Yıldırım, Menderes, İzmir, Sandık