Başbakan Binali Yıldırım'ın Oy Kullandığı Sandıkta Sayımlar Başladı
Başbakan Binali Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta sayımlar başladıİZMİR - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesindeki Adnan Olcay Ortaokulu'nda oyunu kullanmıştı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta sayımlar başladı
İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesindeki Adnan Olcay Ortaokulu'nda oyunu kullanmıştı.Başbakan Yıldırım'ın oyunu kullandığı sandıkta da oy verme işlemi sona ererek sayımlar başladı.