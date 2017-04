Başbakan Binali Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım, 81 İlden Çocuklarla Bir Araya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, 81 ilden çocuklarla bir araya geldi

Semiha Yıldırım:"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuk bayramı"İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım'ın eğitimci eşi Semiha Yıldırım, 81 ilden gelen çocukları Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde ağırladı. Öğretmenlik hayatı boyunca öğrencilerine 23 Nisan'ın önemini anlattığını söyleyen Yıldırım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuk bayramı bütün insanlık için barış dolu bir gelecek çağrısıdır. Bu çağrıda ruh ve şuurla geleceğin Türkiye'sini sizle inşa edeceksiniz" dedi.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı, 81 ilden 10-14 yaş arası dezavantajlı 81 çocuğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İstanbul'da misafir etti. Çocuklar, üç gün sürecek etkinliğinin son gününde Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın eğitimci eşi Semiha Yıldırım ile buluştu.

Torunları Ali Köylübay, Elif Köylübay ile Sena Bahar Yıldırım'ın da eşlik ettiği sabah kahvaltısında 81 ilden çocuklarla bir araya gelen Semiha Yıldırım, daha sonra Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin bahçesine geçti. Yıldırım, himayesinde düzenlenen etkinlik anısına çocuklarla birlikte çınar ağacı fidanı dikti, 81 ilden getirilen toprağın döküldüğü fidana can suyunu verdi.

"23 Nisan bütün çocuklarımız için çok değerli bir armağandır"

Programda konuşan Semiha Yıldırım, öğretmenlik hayatım boyunca öğrencilere 23 Nisan'ın önemini anlattığını vurgulayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuk bayramı bütün insanlık için barış dolu bir gelecek çağrısıdır. Bu çağrıda ruh ve şuurla geleceğin Türkiye'sini sizle inşa edeceksiniz. Siyasette, sanatta, iş dünyasında üretimde teknolojiye yapacağınız katkılarla Türkiye'ye yeni ufuklar açacaksınız. Milletim adına ve tüm öğretmenler adına sizlere güvendiğimi ve sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kıymetli evlatlarım Türk hamiyet perverliğinin en güzel örneklerinden birini Türk Kızılayı gösteriyor. Sınırlarımızı aşıyor dünyanın her köşesinde insanlığa şefkat ve merhamet elini uzatıyor. Türk Kızılayı İstanbul İl Başkanlığı faaliyetlerinde çocuklar içinde özel çalışmalar var. şimdiye kadar sizler için bir çok projeler yapıldı. Bayramda çocuk olmak diyerek çocukları sevindirdiler minikler üşümesin diye yardım severliği arttırdılar. 81 il ile 81 anaokulu projesi eğitimine katkı sağladılar. Bugüne dek çocuklarımızın bayramına bayram şenliğine şenlik katıyorlar. 81 ilden gelen çocuklarımız ve Suriyeli kardeşimiz sevgili Bana burada hem tarihten buraya hemde bir kıtadan bir diğerine yolculuk ediyor. Mihmandarlarımız 1453 müzesini ve Topkapı Sarayını sizlere gezdirerek geçmişimiz anlattı. Şimdi başbakanlık ofisinde bugünün Türkiye'sine birlikte bakıyoruz. Az sonra boğaz turu ile iki kıta arasında yolculuk edeceksiniz ve yarın her biriniz ülkenizin dört bir yanına evlerinize döneceksiniz bu güzel hafta sonunda umarım geriye bolca güzel hatıra ve ülkemiz için kurduğunuz güzel hayaller kalacaktır" şeklinde konuştu.

"Geleceğimiz için büyük hedeflerimiz var"

"Bu ülkenin geleceği için hepimizin büyük hayalleri var geleceğimiz için büyük hedeflerimiz var"diyen Yıldırım, "2023 ve 2071 hedeflerimiz bazılarının gerçeğe dönüştüğünü belki bizler göremeyeceğiz. Ancak ülkemizi bu hedeflere taşımak üzere emanetin emin ellerde olduğunu bileceğiz sevgili çocuklar sizler bizim en değerli hazinelerimizsiniz. Sizlere gözümüz gibi bakacağımızdan endişeniz olmasın. Her birinizi tanıdığım için çok mutluyum. Allah hepinizin yolunu açık etsin Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise İstanbul'un güzel bir organizayona ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "81 ilimizin siz cıvıl cıvıl çocukları siz burada toplanmış bulunuyoruz. İstanbul'u gezdiniz belki İstanbul'u hiç görmeyenleriniz vardı. Denizi görmeyenleriniz vardı. Bu vesile ile İstanbul'a tanışmış oldunuz. Kardeş oldunuz birlikte bir çınar ağacı diktiniz. İnşallah bu egemenliğimiz gibi, vatanımız gibi uzun yıllar yaşar, sizler de bugünü unutmayacağız bir anınız olarak torunlarınıza aktarırsınız" diye konuştu.

Programa Karaman'dan katılan öğrencilerden İkra Nur Ünal ise hayalinin gerçek olduğunu belirterek, "Ben İstanbul'u hep gezmek istemiştim ama gidememiştim. Şimdi gittiğimiz için çok teşekkür ederiz sizlere. Ben uçağa da binmeyi çok istiyordum hiç binmemiştim" dedi.