IHAAW143217-GEN/01-01-2017
- Başbakan Binali Yıldırım'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin aldığı brifing sona erdi. 01.01.2017 14: 32: 17 TSI
NNNN - İSTANBUL
Başbakan Binali Yıldırım'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ortaköy'deki Gece Kulübüne Düzenlenen...
IHAAW143217-GEN/01-01-2017 - Başbakan Binali Yıldırım’ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Ortaköy’deki gece kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin aldığı brifing sona erdi.
IHAAW143217-GEN/01-01-2017
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