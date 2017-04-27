Başbakan Binali Yıldırım: "Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi ve geçti. Maalesef dünya ve insanlık küresel sorunlara çözüm üretemiyor. Ülkelerarası rekabetler insanlık değerlerini aşındırıyor. Son günlerde kimyasal gazla yok edilen Suriye'deki bebeklerin resmini gözünüzün önüne getirin. Orası insanlığın bittiği yerdir. İnsanın olmadığı yerde hiçbir şeyin anlamı yoktur"



ANTALYA - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Afrika Tarım Forumu'nda konuştu.