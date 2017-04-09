Başbakan Binali Yıldırım: "(Evet) diyenler ne kadar bu ülkenin onurlu evladıysa 'hayır' diyenler de o kadar onurludur. Onlar da bu memleketin evladıdır. Biz memleketimizi, vatandaşlarımızı 'evet'çiler diye ayırmadık, asla ayırmayız. Açık ve net şekilde şunu söylüyoruz; hiç kimse 'evet' diyenleri 'hayır' diyenleri ayrıştıramaz."