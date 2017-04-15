Başbakan Binali Yıldırım 'Evet Çadırı'nı Ziyaret Etti

Avcılar'da 'Evet Çadırı'nı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Başbakan Binali Yıldırım, Avcılar mitinginde vatandaşlara hitap ettikten sonra 'Evet Çadırı'nı ziyaret etti. Coşkuyla karşılanan Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım'ın etrafını saran vatandaşlar fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Görevlilerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başbakan Yıldırım kucağına aldığı küçük bir kız çocuğunu sevdikten sonra Avcılar'dan ayrıldı. - İSTANBUL