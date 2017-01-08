Başbakan Binali Yıldırım Erbil'de





Başbakan Binali Yıldırım, Cumartesi günü Bağdat ile başladığı Irak ziyaretini Erbil'le sürdürdü.



Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani ile görüşen Yıldırım'a kabineden 5 bakan eşlik etti.



Başika krizinin ardından gerçekleşen ilk ziyarette IŞİD ve PKK ile mücadele ön plana çıktı. Ankara özellikle Sincar bölgesindeki YPG varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



Diğer yandan Başika bölgesindeki Türk askeri varlığıyla ilgili anlaşmazlıkların giderildiği kaydedildi.



Bağdat yönetimi geçtiğimiz yıl, Başika'daki askeri üssün kendi rızası dışında kurulduğunu öne sürerek Türk askerinin ülkeden ayrılması gerektiğini belirtmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irak Binali Askeri Başbakan Erbilde Yıldırım Türkiye Gepost: 08 januari 2017