Başbakan Binali Yıldırım: "Demokrasi ve Demokratik Rekabet Elbette Bilek Güreş Değildir"
Başbakan Binali Yıldırım: "Demokrasi ve demokratik rekabet elbette bilek güreş değildir" -"Türkiye birlik ve beka mücadelesi veriyor.
Başbakan Binali Yıldırım: "Demokrasi ve demokratik rekabet elbette bilek güreş değildir"
- "Türkiye birlik ve beka mücadelesi veriyor. Bu mücadele hiç ama hiç rehavete düşmeden devam edecek"
ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 116. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.