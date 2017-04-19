Başbakan Binali Yıldırım: "Demokrasi ve Demokratik Rekabet Elbette Bilek Güreş Değildir"

Başbakan Binali Yıldırım: "Demokrasi ve demokratik rekabet elbette bilek güreş değildir" -"Türkiye birlik ve beka mücadelesi veriyor.

Başbakan Binali Yıldırım: 'Demokrasi ve Demokratik Rekabet Elbette Bilek Güreş Değildir'

Başbakan Binali Yıldırım: "Demokrasi ve demokratik rekabet elbette bilek güreş değildir"
- "Türkiye birlik ve beka mücadelesi veriyor. Bu mücadele hiç ama hiç rehavete düşmeden devam edecek"

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 116. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

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