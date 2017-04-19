Başbakan Binali Yıldırım: "Bu anayasa değişikliğinin üç maddesi hemen yürürlüğe giriyor. Diğer bütün maddeleri de 2019 3 Kasım'da yapılacak seçimlerle birlikte yeni sistemin uygulanmasıyla yürürlüğe girecek. Dolayısıyla seçimlerin YSK tarafından resmen ilan edilmesiyle birlikte cumhurbaşkanımızın partisiyle ilişiği tekrar yasal olarak kurulabilecek"

-"Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 51,41 Evet, yüzde 48,59 da Hayır oyları çıkmıştır.Dolayısıyla anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasında sonuç Evet olarak tecelli etmiştir"

-"İtirazın gerekçesi, nedenleri vesaire YSK'nın konusudur. Biz YSK'nın vereceği kararı yorumlayacak veya itirazın gerekçelerini ben bilemem"

-"Seçim esnasında her türlü karar alınırken bütün partilerin temsilcileri vardır, gerek sandık başlarında, gerek ilçe seçim kurullarında, gerek yüksek seçim kurullarında, bütün partilerin görevlileri mevcuttur. Bu gerçeğin dikkate alınmasında fayda vardır"



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, basın mensuplarının sorularını cevapladı.