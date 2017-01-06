Başbakan Binali Yıldırım: "Bir olayı DEAŞ yapıyor, bir sonrakini geliyor PKK yapıyor, sonra 'sıra sende' diyor FETÖ yapıyor ve böylece marifetlerini ortaya koyuyorlar. Bu bir bitişin arifesidir. Milletimiz bunu bilmelidir. Bunlar çılgınca eylemleri, fedai eylemlerini, asimetrik saldırılarını bundan sonra da yapma gayreti içerisinde olacak ama bizim güvenlik güçlerimiz de bunlara nefes aldırmayacak, amansız bir şekilde enselerinde olmaya devam edecektir."