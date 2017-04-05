Başbakan Binali Yıldırım: "Ben Kimin Nereye Oy Vereceğinin Peşinde Değilim, Değişikliği Doğru...

Başbakan Binali Yıldırım: "Ben kimin nereye oy vereceğinin peşinde değilim, değişikliği doğru biçimde anlatmak zorundayım. Rakam açıklamak oy vereceklere haksızlık olur.

Başbakan Binali Yıldırım:

Başbakan Binali Yıldırım: "Ben kimin nereye oy vereceğinin peşinde değilim, değişikliği doğru biçimde anlatmak zorundayım. Rakam açıklamak oy vereceklere haksızlık olur. Bildiğim şeyler var ama o bir dayatmadır, yönlendirmedir, bu vatandaşa hadsizliktir. Vatandaş rahatça istediği oyu versin."

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Binali Yıldırım, Vatan
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