Başbakan Binali Yıldırım Balkon Konuşması 16 Nisan 2017 (Tamamı)

Referandum sonuçları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Bakanlar AK Parti Genel Merkezi'nin balkonunda tüm kadro toplandı. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının başında'bilmeyen bilsin duymayan duysun. Tek bir vücut tek bir milletiz'dedi. Yıldırım,'Yola çıkarken söylediğimiz gibi 'Halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç, başımızın tacıdır' dedik. Halkımız...