Başbakan Binali Yıldırım: "Atlarıyla, İtleriyle Vatandaşlarımızın Üzerine Saldırmadılar mı?...

Başbakan Binali Yıldırım: "Atlarıyla, itleriyle vatandaşlarımızın üzerine saldırmadılar mı? Bakanlarımıza, milletvekillerimize engel olmadılar mı? Bakın oynanan oyun büyük. Bize engel oluyorlar, diğer yandan PKK, FETÖ kol kola mitingler yapıyor, yetmedi Kandil'den teröristbaşları da video konferansla o mitinglere katılıyor. Dostluk bu mu? Böyle dostluk olur mu? Dostumuzu, düşmanımızı bileceğiz. Dostumuz için canımız kurban, başımız feda ama düşmanımızı da sevindirecek işler yapmayacağız."