Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da Konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü kutlama programında konuşuyor.

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da Konuşuyor

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