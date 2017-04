Başbakan Binali Yıldırım:"(AKPM kararı) Bu kararı şiddetle kınıyorum. Bu kararın arkasında Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütünü terör listesinden çıkarma gayreti olan milletvekilleri var. Bizimkiler de onlara katıldı, HDP'li milletvekilleri"

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 'Türkiye'yi siyasi denetime alma' kararını şiddetle kınadığını belirterek, "Bu kararın arkasında Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütünü terör listesinden çıkarma gayreti olan milletvekilleri var. Bizimkiler de onlara katıldı, HDP'li milletvekilleri" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Grand Otel'de düzenlenen ödül törenine katıldı. Konuşmasında medya mensuplarının 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı üstlendiği role değinen Yıldırım, bu nedenle basın mensuplarına teşekkürlerini sundu. Medya sektörü açısından yayın mevsiminin en yansız değerlendirmesinin yapıldığını belirten Yıldırım, ödüle hak kazananların ödülleriyle buluştuğunu ifade etti. Kadınların dernek yönetimindeki ağırlığına işaret eden Yıldırım, "Erkek arkadaşlara sormak lazım, kadınlarla erkeklerin el ele bilikte güzel işler yapıyorsunuz, güzel işleriniz artarak devam etsin. Yılın her günü, her anını, yürütülen bir faaliyet, eğer bir istek olmazsa, aşk olmazsa yapılamaz, başarılı olmak da mümkün değil. Bunun en yakın şahidiyiz. Kampanya döneminde gece gündüz demeden bizimle yoruldunuz. Yeter ki her türlü haberi, bilgiyi vatandaşlarımıza gecikmeden zaman kaybetmeden aktaralım. Aslında biz kampanya yaptık, evet kampanyası yapanlar oldu, hayır kampanyası yapanlar oldu ama siz buruda kampanyanın vazgeçilmez paydaşıydınız. Siin yaptığınız yayınlar bir anlamda kanaatlerin oluşmasına çok büyük katkı sağladı. Medya mensupları Türkiye'nin demokrasisini daha güçlenmesi, ülkemizin gerek özgürlüklerini,kişi hak ve hürriyetlerinin çok daha yerleşik hale gelmesi için önemli. Demokrasisi gelişen ülkelerde halkın özgür haber alması sayesinde sorunlar çözülerek çözüme kavuşturulur" şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yıllar önce genel müdür olarak göreve başladığımda yanımda çalışan arkadaşlar dedi ki, efendim eskiden buradaki yolcular hiç seslerini çıkarmazlardı. Konuşmazlardı, gemilere biner giderlerdi, selam bile vermezlerdi, şimdi öyle bir durum yok, sürekli tenkit ediyorlar. Ben dedim ki bundan endişe duymayın, insanlar ne zaman konuşmaz sizden umudunu kestiği zaman konuşmaz. Eğer konuşuyorsa size güveniyorlarsa konuşuyorlar. O yüzden iyi yolda gidiyoruz, merak etmeyin. Bir müddet sonra konuşmalar da azalacak, takdirlerini sunacaklar. Onun için vatandaşın sesine kulak vermek, onun söylediklerine göre iş yapmak en doğrusudur. Vatandaştan kaçarak, onunla yüzleşmekten kaçarak siyaset de yapamazsınız. Onun için biz bu anlayışla 15 yılda vatandaşımızın desteğini anlatarak devam edeceğiz."

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 'Türkiye'yi siyasi denetime alma' kararına ilişkin konuşan Yıldırım, "Şiddetle kınıyorum, bu kararın arkasında Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütünü terör listesinden çıkarma gayreti olan milletvekilleri var. Bizimkiler de onlara katıldı, HDP'li milletvekilleri. Bu şu tehlikeyi gündeme getiriyor, Avrupa'da son yıllarda ırkçılık yükselişte" diye konuştu.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine işaret ederek, "Bundan sonra önümüze bakacağız. Oturacağız, yeni sistemin uyum yasalarını yapacağız" dedi.

Medyanın önemini değinen Yıldırım, "Biz sizi kendimizden ayrı tutmuyoruz, çünkü biz olmazsak sizin işiniz yok. Siz olmazsanız bizim işlerin tadı tuzu kalmaz. Birlikte yaşamayı en güzel şekilde beceren ve örneğini ortaya koyan medya ile siyasettir. Medya ile siyaset iyi anlaşıyorsa hayli hayli herkes iyi anlaşır" şeklinde konuştu.

Programın sonunda, ödül alan isimlere ödülleri takdim edildi.