TÜMÜ
Haberler Search
Başbakan Binali Yıldırım Açılış Töreninde Konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım Açılış Töreninde Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Keçiören Metrosu Açılış Törenine katılıyor.

Başbakan Binali Yıldırım Açılış Töreninde Konuşuyor

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip, Keçiören, R.T.E
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads