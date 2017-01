Başbakan Binali Yıldırım Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği görüşmelerinin ikinci turuyla ilgili, "Bugüne kadar 11 madde onaylandı, bugün tamamlamayı ümit ediyoruz. Engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz, milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu Gazi Meclisin mehabetine yakışmayan davranışlar. Bu konuda değerli milletvekillerimizin daha sakin daha usturuplu hareket içinde olması umumi arzumuzdur" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği görüşmeleri ile ilgili, "İkinci tur oylaması yapılıyor. Bugüne kadar 11 madde onaylandı, bugün tamamlamayı ümit ediyoruz her şey yolunda giderse ancak zaman zaman engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu Gazi Meclis'in mehabetine yakışmayan davranışlar. Doğrusu hem milletvekillerine haksızlık hem de milletimize haksızlıktır. Bu konuda değerli milletvekillerimizin daha sakin daha usturuplu hareket içinde olması umumi arzumuzdur, milletin de arzusudur. Milletin vaktini israf etmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.



"Sayın Bahçeli'yi tanıyamamışlar"



Başbakan Yıldırım 'MHP'li bakan' açıklamasına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cevabını değerlendirerek, "Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar Sayın Bahçeli'yi tanıyamamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi sahiple hareket etmeyen bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır" ifadelerini kullandı.



"Meclis'in sözü bitecek, millet konuşacak, millet kararını verecek"



Anayasa değişikliğinin TBMM'de kabul edildikten sonra milletin önüne geleceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Meclis'in sözü bitecek, millet konuşacak, millet kararını verecek. Ümit ediyorum ki millet bu değişikliği onaylayacak yönde karar verecektir" değerlendirmesinde bulundu.



"Sayın Trump'ı zorlu günler bekliyor"



"Amerika'daki devir teslim töreninin ekonomiye ne gibi etkisi olacak?" sorusu üzerine ise Başbakan Yıldırım, "Hayırlı olsun, Sayın Trump'a başarılar diliyoruz. Amerikan yeni yönetimi tabii dünyada birçok ülkede birçok yerde yeni yönetimden beklentiler var. Küresel barış için, küresel huzur için, küresel güvenlik için dünyanın önde gelen ülkelerinden Amerika'ya ve Rusya'ya önemli sorumluluklar düşüyor. Bölgede Türkiye'nin yaptığı barışı kalıcı hale getirme yönündeki çabalara daha fazla destek vermelerini bekliyoruz. Ayrıca Amerika-Türkiye ortaklığı NATO'dan başlayan bugünlere gelen köklü bir geçmişi var. Geçmiş dönemde ne yazık ki bazı yanlış işler oldu ve iki ülke arasında biraz soğukluk yaşandı. Yeni yönetimle de bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz Özellikle 15 Temmuz alçak darbe girişiminin mimarı olan, müsebbibi olan FETÖ'nün iade edilmesi başta olmak üzere, Suriye'de, Irak'ta Türkiye'nin başını ağrıtan terör gruplarına DEAŞ'la mücadele adı altında verilen desteğin durdurulması ayrıca Türk milletinin Amerika yönetimi hakkındaki olumsuz algısının düzeltilmesi yönünde adımlar atılacağını ümit ediyoruz. Sayın Trump'ı zorlu günler bekliyor. Hem küresel anlamda hem de küresel ekonomik krizin küresel refaha dönüştürülmesi konusunda alacağı kararlar, atacağı adımlar önemli olacaktır" cevabını verdi.



Yarıyıl tatili için öğrenciler ve ailelere bir mesajının olup olmadığı sorulması üzerine ise Başbakan Yıldırım, "Tatil zamanı tatil, okul zamanı okul her şeyi yerli yerinde yapmak lazım. Çocuklarımıza aman biraz daha çalışın, tatilde de çalışın. Velilere, ailelere, büyüklerine buradan benim tavsiyem: Çocukları yarış atı gibi görmesinler, dinlenmeleri gerektiği zaman, tatil yapmaları gerektiği zaman o fırsatı kendilerine versinler. Okul zamanı onlar bir şey söylemeden de zaten ödevlerini yapacaklardır" şeklinde konuştu. - ANKARA