Başbakan Başdanışmanı Şen'den Vali Azizoğlu'na Ziyaret

Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret etti.



Çeşitli etkinliklere katılmak üzere Erzurum'a gelen Başbakan Başdanışmanı ve Cihannüma Genel Başkanı Şen, beraberindeki Cihannüma İl Temsilcisi Teoman Kümbet ve derneğin kurucularından Ercan Yıldız ile Vali Azizoğlu'na makamında ziyarette bulundu.



Mustafa Şen, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un Türkiye'nin mihenk taşı olduğunu belirterek, "15 Temmuz sürecinde sesini ilk haykıran şehir Erzurum'du. Erzurum halkının tarih boyunca yazdığı kahramanlık destanları sayesinde şehrin, yurdumuz insanı nezdinde müstesna bir yeri var." dedi.



Erzurum'un, devletin ihtiyaç duyduğu her an vatanının ve milletinin yanında olduğunu dile getiren Şen, 15 Temmuz gecesi kent halkının ortaya koyduğu kahramanlıkla bunu gösterdiğini kaydetti.



Seyfettin Azizoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şehirdeki çalışmalar hakkında Şen'e bilgi verdi.



Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu, Mustafa Şen'e Oltu taşından tespih armağan etti.