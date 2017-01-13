Başbakan Başdanışmanı İnanç'tan Van Tso'ya Ziyaret

Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.



Ziyarette Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç'a bugüne kadar Ankara'da kent adına tüm taleplere destek verdiği ve çözüm konusunda yardımcı olduğu için teşekkür etti. Takva, "Van dezavantajlı bir kent. Dolayısı ile sorunları olan bir kent. Van TSO olarak bu sorunların doğru tespiti ve çözümleri konusunda her platformda çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Adnan İnanç, Başbakanlıkta bizim en önemli temsilcimiz. Bu nedenle kendisi ile sürekli iletişim halindeyiz. Özellikle son dönemlerde ticaret alanında devrim niteliğinde radikal değişiklikler yapıldı. Şirket kuruluşlarının yeniden düzenlenmesinde Ticaret Sicil Müdürlüklerinin ön plana çıkarılması, yıllardır çözülemeyen önemli bir sorundu. Bu sorunun çözülmesi çok değerlidir ve önemlidir" ifadesini kullandı.



Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın modernizasyon çalışmaları ile birlikte TSE'nin çok önemli bir rol üstleneceğini belirterek, "Ancak bunun için TSE İl Müdürlüğünün fiziki mekan sorunun giderilmesi gerekir. Bu konuda yazışmaların tamamı Başbakanlıkta kalmış. Burada tıkanan sorunun giderilmesi konusunda desteklerinizi bekliyoruz" dedi.



Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç ise, bölgenin çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle Van'ın bölgedeki konumu çok önemlidir. Hükümet tarafından açıklanan Cazibe Merkezleri Programının bölgenin kalkınması, gelişmesi için önemli destekler sağlayacaktır. Özellikle gençlerimizin istihdamı; bölgeye huzur ve refah getirecektir. Bu programın başarıya ulaşması ve destek bulması için iş dünyasının katkılarını çok önemsiyoruz. Burada fabrikalar çalışsın, insanlarımız ekmek sahibi olsun. Bölgenin huzuru ve refahı artsın istiyoruz" diye konuştu.



Birçok konunun görüşüldüğü ziyarette, Van TSO yönetimi tarafından Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç'a odayı ziyaretleri ve sağladıkları katkılar anısına plaket takdim edildi.



Ziyarette; TSO Başkan Yardımcısı Yavuz Karaman, yönetim kurulu üyeleri Metin Abi, Şefik Eren ve Ömer İnaç, Meclis Başkan Yardımcısı Erdal Çakar da hazır bulundu. - VAN