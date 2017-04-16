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Başbakan Açıklama Yapıyor
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Başbakan Açıklama Yapıyor

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasının ardından AK Parti Genel Merkezinde açıklama yapıyor.

Başbakan Açıklama Yapıyor

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasının ardından AK Parti Genel Merkezinde açıklama yapıyor.

Kaynak: Dunya.com

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