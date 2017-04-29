Başarısızız... Sorumlusu Benim'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar şöyle:



"Topuk Yaylası'nın satın aldık. 82 dönüm kulübün tapulu malı. Bir salon yapılacak. Kim yapar bilemem. Otel kendisi kadar genişletilecek. Planlama da bu var. Mallar da kulübün artık tamamen."



"700 dönüme yakın arazi topladık. Gebze'de tesisleri yapacaktık. Fakat ben son devlet büyüklerimizle görüşmede Samandıra'da bizim tesislerin karşısında 200 dönüme yakın arazi tahsis edilmesini talep ettik. Olursa üniversitenin bir bölümüyle, tesis yapmak istiyoruz. Ayrıca Fikirtepe'deki 10 dönümlük arazi artık kentsel dönüşümün tamamen içinde kaldı. İmar planı var. 10 yıl uzatmak için cevap bekliyoruz. Olumlu dönecektir sanırım. Orada üniversitenin binasını yapmayı düşünüyoruz. Planları hazır. 5 katlı 20 bin metrekarelik bir üniversite binası yapılacak. 20-25 milyon dolar civarında para harcanması gerekiyor. Para yok tabii ki. Hayırsever Fenerbahçelilere güveniyoruz."



"Fenerbahçe'nin toplam borcu 270 milyon dolar. Bankalarla konuşmalar yapıyoruz. Diğer kulüplerin 500'ün üzerinde borçları var. Şeffaf olarak getireceğim önünüze. Son 3 yılda basketbolda ilave borçlar geliyor. Sonu iyi değil. Bir yerde dur diyeceğim. Erkek basketbolda Doğuş'la çalışmalarımız var. Daha neticelenmedi ama. Tam bitmiş bir şey yok. Yelken şubesini devrettik. Doğuş Grubu binaları yeniden restore ettiler. Avrupa'dan da antrenörler getirdiler. Detaylı olarak 4-5 yıl içinde olimpiyatlarda şampiyon sporcular yetiştirmek için çalışıyorlar. Basketbolda son 3 yılda 26 milyon euro giderimiz var, 12-13 gelirimiz var. Şampiyon olurlarsa 30 milyon eurolara gidiyor. Başa oynayan bütün takımların bütçeleri böyle. Hep söylüyorum. Futboldaki gibi olursa 45-50'ye karşı takım bir oyuncuya 100 milyona oyuncu alıyor. Devamlı basınımız, kamuoyumuz kendimiz aldatmaya devam ediyoruz. Avrupa'da şampiyon olacağız diye... Bunlarla olmaz. Bütçe lazım. Sponsorlar yurtdışına gitmeye başladı. Basketbolda bizden iyisi yok Avrupa'da ama sponsor yok. 3 yılda 40 milyona yakın açık. Aziz Yıldırım geldiğinde 16 milyon dolar'dı bütçe. 250'lere geldik, tesisler yapıldı, evler alındı. 700 dönüme yakın arazi aldık."



"Futbolda kötüyüz. Hocamız Hollanda Milli Takımı için teklif aldı, gitmek üzere. Biz Ocak'ta arzu ederse kalabileceğini söyledik, kulüp takımlarında çalışmak istemediğini söyledi. Biz çalışmalarımızı yaptık. 2-3 antrenörle görüşüyoruz. Futbolcularla görüşüyoruz. Mayıs'ta sanırım transferler bitecek. Seneye Mayıs'ta önünüze şampiyon olarak geleceğim."



"Statlar dolu değil. Lider takım 25 bine oynuyor. 3 Temmuz'dan sonra sadece kadınlar ve çocuklar 50 bini doldurdu. Kimse bunları unutmasın. Türkiye gerçekleri ortadadır. Takım da iyi değildir. Bu da etkilidir. Ama sadece takımla alakalı değildir. Önce moral, motivasyon... Bunlar yoksa isterseniz bileti bedava yapın. Yok bazı insanlar benimle küsmüş... Bunla alakası yok. İnsanların ekonomik olarak bütçesi yok. Geldiğimde başka branş yoktu. Efes'i, Galatasaray'ı yendiğimizde zevkleniyorduk. Şimdi Galatasaray'la voleybol maçını oynayacağız. Basketbolda yine Galatasaray'la oynayacağız. Her gün oynuyoruz, her gün iddialıyız. Bunların eziyetleri de var tabii. Burası spor kulübüyse başarılıyız, futbol kulübüyse başarısızız. Bunun en büyük sorumlusu başta ben, sonra da yönetimdir."