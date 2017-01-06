Başarının sırrı sisteme girenlerin kalıcılığı…



İlk etapta, Ocak ayında çalışan sayısı 1000 nin üzerinde olan firmaların sisteme dahil olduğunu düşünürsek, burada yaklaşık 2 milyon yeni BES müşterisinden bahsediyoruz. 2019 tarihine kadar da bu sayı 15 mio kişi olacak.13 yılda 6 milyon kişiye ulaşmış bir sektör için bu çok ciddi bir rakam. Bunun kalıcılığı ne kadar iyi sağlanırsa sistem o kadar başarılı olmuş demektir.

Kalıcılığın sağlanması için devletin verdiği bir takım ilave teşvikler var, ancak emeklilik şirketlerinin de konuyu müşterilere doğru anlatabilmesi ve cayma talepleri karşısında ikna edici olması önemli. Teşvik son derece olumlu olabilir ama konu müşteriye doğru anlatılmadığında faydası olması çok beklenmemeli.

Emeklilik şirketlerinin daha fazla teknoloji ve online hizmet sunması önem kazanıyor…

Yeni sistemin gelmesi ile birlikte öncelikle emeklilik şirketlerinin teknoloji ve kolay uygulanabilir operasyonel altyapılar konusunda kendilerini geliştirmeleri, online uygulamaları çok daha fazla kullanmaları gerekiyor ki daha iyi hizmet verebilsinler. Bu konuda geri kalan ya da hazır olmayan şirketler müşteri memnuniyeti konusunda ciddi sıkıntı yaşayabilirler. Burada kritik olan, online hizmetlerin ve platformun hem çalışanlara hem kurumsal firmanın ık departmanlarına sunulması önemli. Biz Fibaemeklilik olarak her iki tarafa da hitap teknolojik altyapımızı , online uygulamalarımızı ve platformumuzu tamamladık .Buna ilave olarak da çok gelişmiş bir crm uygulamasına geçtik.

Diğer taraftan müşteri memnuniyeti için satış sonrası departmanlara ciddi iş düşüyor. Buradaki ekiplerin de sayı ve bilgi olarak yeterli olmaları çok önemli. Biz ,çağrı merkezimizdeki ekip sayımızı da artırdık. Bunun yanı sıra, artık bireysel satış değil kurumsal satış ön plana çıkıyor ki burada muhatap olunacak kişiler, bundan sonra bireyler kadar hatta daha çok firmaların İK bölümleri olacak ağırlıklı olarak. Bu da emeklilik şirketlerinin satış ekiplerinde bir revizyon yapmalarını gerektirecek gibi duruyor.