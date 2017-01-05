Başarının Anahtarı İnanmaktan Geçer

Seminerde, Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Okan Üniversitesi işbirliğiyle "Sınavdır Geçer" adlı seminer düzenlendi. Seminerin konuşmacılığını Türkiye'nin önde gelen eğitim uzmanlarından Servet Gülsün Şirin yaptı. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Manisalı öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Üniversite adaylarının geleceklerini yönlendirmelerine ve kendilerine uygun kariyer planını yapmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen seminerde, Servet Gülsün Şirin, "Kendi yeteneklerinizi keşfedin, hepinizin elinde bir zaman var. Onu iyi kullanırsanız hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Dünyanız, hayalleriniz kadardır. Büyük hayaller kurarsanız büyük dünyalara sahip olursunuz. Hemen şimdi hayal kurun. Ertelemeyin, geç kalmayın. Kendinize inanın. Cesaretinizi kaybetmeyin" diye konuştu.

Asıl Amaç, İyi Bir İnsan Olmak

Anne ve babaların kendi hayatlarında yaptıkları hatalardan ders çıkardıklarını ve çocuklarının da bu hataları yapmamalarını istediğini belirten Şirin, "Ben istediğim mesleği yapıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Burada sizi gözünüzün içine bakmak ve gözünüzdeki ışığı görebilmek benim için çok değerli" dedi. Başarılı olmak, sınavları kazanmak ve istediği mesleği yapmaktan daha büyük bir amaç olduğunu belirten Şirin, "Asıl amaç, iyi bir insan olmak. İyi bir insan olun, kimseyi incitmeden yaşamayı öğrenin" diye konuştu.