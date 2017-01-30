Başarılı Yoksul Öğrencilere Ödül Verilecek

BURCU ÇALIK /MERVE YILDIZALP- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yoksul durumda olan ve Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) desteğinden faydalanan yaklaşık 2 milyon öğrenciden derslerinde başarılı olanlara ödül verileceğini açıkladı.



Bakan Kaya, AA muhabirine, Bakanlığın 2017 yılına yönelik yeni projeleri ve erken yaşta evliliklerle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.



AK Parti hükümetleri döneminde erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Kaya, erken yaşta evliliklerin oranının yüzde 7,3'lerden 5,2'lere düştüğünü bildirdi.



Bunun yeterli olmadığına dikkati çeken Kaya, "Biz erken yaşta hiçbir evliliğin olmamasını istiyoruz. Kızlarımızın okuması istiyoruz, eğitim hayatını tamamlayarak kendi ayaklarının üzerinde güçlü şekilde hayata hazırlanmalarını istiyoruz." dedi.



Kız çocuklarının eğitimine özel önem verdiklerini dile getiren Kaya, Bakanlık olarak ortaöğretim kız öğrenci yurtları yaptıklarını anlattı.



Kaya, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar 124 ortaöğretim kız öğrenci yurdunu biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yaptık ve Milli Eğitim Bakanlığına devrettik. İhtiyaç olan yerlerde, ihtiyaç olan ilçelerde şu anda yapımı devam eden 84 ortaöğretim kız öğrenci yurdumuz var. 21 tane bu sene başlanacak olan projemiz var. Ortaöğretim kız öğrenci yurduna ihtiyaç olan yerlerde aslında Aile Bakanlığının görevi değil, Milli Eğitim Bakanlığının görevi ama kız çocuklarının eğitimine destek olma amaçlı böyle bir yurt yapma çalışmamız da devam ediyor. Biz buna da devam edeceğiz ne zaman ki kız çocuklarının okula gitmek için yurda ihtiyacı kalmayıncaya kadar. Kız çocuklarımızın her birinin okul hayatına kazandırılmasını istiyoruz."



Suça sürüklenen ya da suçun mağduru olan çocuklar için başlatılan ANKA Çocuk Destek Programı ile bu durumdaki çocuklara bireyselleştirilmiş destek programları uygulandığını anlatan Kaya, çocukları yeniden topluma, eğitim hayatına kazandırmak için tek tek ilgilendiklerini dile getirdi.



Kaya, "Gönlümüzde yatan her bir çocuğumuzun eğitim hayatının içinde olması, geleceğe güvenle ve insanlara korkuyla değil, sevgiyle bakabilmesi." dedi.



Çocuklara "değerler eğitimi" verilecek



Bakan Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığıyla daha önce yapılan protokol kapsamında koruma altındaki çocuklara "değerler eğitimi" verilmeye başlandığına işaret ederek, "Bununla ilgili kitap çalışması da tamamlandı. Türkiye genelindeki bütün Çocuk Evlerimizde değerler eğitiminin verilmesi için bu kitabımızla birlikte de çalışma programı başlatıyoruz. Çocuklarımızın hem eğitimlerinin sürmesini isterken hem de milli ve manevi değerlerimizden de yoksun kalmalarını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından manevi değerleri güçlü olan bir neslin yetişmesinin öneminin bir kez daha fark edildiğini vurgulayan Kaya, "Manevi değerleri güçlü nesil sayesinde o darbe teşebbüsünü geri püskürtmüş olduk. Hep gençler için 'maneviyat eksikliği mi var acaba' denirken, o gün gerçekten Türkiye'ye manevi değerlere nasıl sahip çıkılacağını da gösterdiler. Çok genç gazilerimiz var. Bana zaman zaman ziyarete geliyorlar. 16 yaşında çocuk şehitlerimiz var." değerlendirmesini yaptı.



Sosyal sorumluluk projelerine katılacaklar



Bakan Kaya, maddi durumu yetersiz 2 milyona yakın çocuğa Şartlı Nakit Transferi ile okul hayatlarını devam ettirmeleri için destek olduklarını belirterek, "Bu desteği verirken okula devam etmelerini istiyoruz. Okula devam edip, başarılı olanlara yönelik de yeni bir proje yapıyoruz. Başarılı çocuklarımızın ödüllendirilmelerini sağlayacağız. Çünkü gerçekten bu Türkiye'nin geleceği için önemli. Oradan çıkacak başarılı çocuklar, Türkiye'nin yarın yöneticileri olacak kişiler. Onlara ayrı bir proje yapacağız." dedi.



Engelliler ve yaşlılar için hizmet verecek 16 yeni kuruluşun gelecek dönem hizmete açılacağını bildiren Kaya, şöyle devam etti:



"Bir de Sosyal Ekonomik Destek verdiğimiz çocuklarımızı sosyal sorumluluk projelerinin içerisine katmayı hedefliyoruz. Yurt dışında biliyorsunuz çocuk yaşta öğrencilere okullarda sosyal sorumluluk projelerini ders olarak yaptırtıyorlar. Biz de önce eğitimini desteklediğimiz çocuklarımızdan başlayacağız. Belki ileride Milli Eğitim Bakanlığı bunu ders olarak, kredi olarak da getirebilir. Çok da güzel olur."



Bakan Kaya, çocukların sosyal sorumluluk projelerinin içerisine dahil olmasını istediklerini vurgulayarak, "Türk Kızılayı ile bu anlamda bir protokol yapmak üzereyiz. Evlerimizde kalan çocuklardan başlamak üzere sonra Sosyal Ekonomik Destek verdiğimiz çocukları sosyal sorumluluk projelerinin içerisine katacağız. Onları yaşlılara kitap okuma, engellilere yardımcı olma, çevre temizliği gibi konularda bilinçlendirmek istiyoruz. Bunu da sözle değil, yaşayarak yapmalarının daha etkili olacağına inanıyoruz." diye konuştu.