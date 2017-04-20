Başarılı Sporculara Altın Hediye Edildi

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'de yaşayan, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara altın hediye etti.



Özdemir, milli güreşçiler Yasemin Adar, Hafize Şahin, Bediha Gün, milli judocu Meltem Dinar, milli tekvandocu Nur Demir, Derya Eşme, görme engelli milli judocu Ecem Taşın, engelli milli yüzücü Özge Üstün ile atletizm, bisiklet ve okçuluk branşlarında dereceye giren diğer sporcuları ağırladı.



Vali Özdemir, burada yaptığı konuşmada, kabiliyetli gençlerin başarılarıyla övündüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Olimpiyatlara ve dünya şampiyonalarına katılacak sporcularımız olacak. Edirne sporcu yetiştirme konusunda gayet iyi durumda. Hem devlet hem de spor kulüpleri olarak her zaman yanınızdayız. Aileleriniz ve hocalarınız sizlere destek sağlıyor. Zaman zaman maddi anlamda sıkıntınız olabiliyor, bunun farkındayız. Biz de elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Gönül ister ki çok daha fazla imkanlar verelim. Amacımız bütün gençlerimize spor yapabilecekleri altyapılar hazırlamak ve bu altyapıların işletmesini sağlamaktır."



Sporcuları tebrik eden Özdemir, onlara altın hediye etti.



Ziyarette, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak ve antrenörler hazır bulundu.



Yapılması planlanan Kırkpınar Er Meydanı



Edirne Valisi Günay Özdemir, kendisini ziyaret eden 10-17 yaş aralığındaki Sarayspor'un 10 güreşçisine de içerisinde kıspet ve spor malzemesi bulunan zembil verdi.



Kırkpınar Er Meydanı'nın yeniden yapılmasıyla ilgili projenin gündemde olduğunu hatırlatan Özdemir, "Orada, müzenin yer aldığı, okulu ve her mevsim güreşlerin yapılabildiği bir kompleks yapacağız. Bu alanı turizm amaçlı da değerlendireceğiz. Böyle olunca Edirne, güreş ve Kırkpınar konusunda önemli bir yere gelecek. Anıtlar Kurulunda konu biraz geciktiği için güreşler biter bitmez bu yaz inşallah başlayacağız." şeklinde konuştu.



Özdemir, Edirne'nin başpehlivanlar çıkarması gerektiğini de sözlerine ekledi.