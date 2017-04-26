Başarılı Polislere Başarı Belgesi Verildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından mesleklerinde üstün gayret gösteren personele başarı belgesi verildi.



Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, üstün gayret ve fedakarlık gösteren personeli başarı belgesi ile ödüllendirdi. Polisevinde düzenlenen kahvaltılı ödül töreni etkinliğine İl Emniyet Müdürü Metin Alper, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve polis memurları katıldı.



Görevlerinde üstün gayret gösteren başarılı personellere başarı belgeleri teslim edildi. Emniyet Müdürü Metin Alper, personellere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Adıyaman'ımızın huzuru ve güvenliği için aynı gayret ve özveriyi bekliyorum" dedi.



Başarı belgelerini alan personellerle birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından tören sona erdi. - ADIYAMAN