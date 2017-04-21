Başarılı Olmanın Püf Noktası Küçük Küçük Hedefler

Kişisel Gelişim Mentoru Erkut Ergenç, başarılı insanların olayların akışında sürece değil, sonuç ve çıktılara odaklandığını ifade ederek, "Bunu başarmak için de işe küçük küçük hedefler koyarak başlayın ve önce onları başarın" dedi.



Kişisel Gelişim Mentoru Erkut Ergenç, başarılı olmanın püf noktaları hakkında bilgi verdi. Ergenç, hedeflere dikkat çekerek, başarılı insanların olayların akışında sürece değil, sonuç ve çıktılara odaklandığını söyledi. Ergenç, "Dönem dönem başarılar elde etsek de çoğu zaman başarısız oluyoruz. Bununla birlikte çevremizde çoğu zaman başarılarıyla ön planda olan insanlar neyi farklı yaparak başarılı oluyorlar. Başarılı insanların özelliklerine baktığınızda çoğu zaman aynı ortak noktalar görüyoruz. Bu ortak noktalara odaklanan kişi başarı yolunda önemli bir adım atıyor" dedi.



Liderlik Okulu kurucusu Ergenç, bütün bir lig boyunca iyi futbol oynayıp küme düşmenin bir anlamının olmadığını belirterek, "Başarılı insanların en büyük özelliği irili ufaklı bir çok başarı sahibi olmalarıdır. Bunu başarmak için de işe küçük küçük hedefler koyarak başlayın ve önce onları başarın. Öte yandan istediğiniz kadar zeki ya da yetenekli olabilirsiniz. Ama lüks spor bir araba da olsa içerisine benzin koymazsanız ya da az koyarsanız yolu tamamlayamazsınız. İşte aynı şekilde İnsanında benzini bilgidir. Yeni şeyler öğrenmezseniz ilerlemenize imkan yok. 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir' demiş Yunus Emre. Kendinizi iyi tanıyın ve değerlendirin. Eksik yönlerinizi düşünerek bu yönlerinizi güçlendirin. Her şeye hazırlıklı olun ve bedenen zinde ve formda olun. Öz güvenin bir diğer önemli faktörünün kişinin mutlu olması ve mutluluğun da olumlu düşünme biçiminden geçiyor. Unutmayın, başarının önündeki en büyük engel kişinin ta kendisidir" şeklinde konuştu. - İZMİR