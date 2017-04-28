Başarılı Öğrencilerden Kaymakam Tanrıseven'e Ziyaret

Tire'deki başarılı öğrenciler, Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven'i ziyaret etti.



Belgin Atilla Çallıoğlu Fen Lisesi'nin sınav ve projelerde başarı elde eden öğrencileri, Kaymakam Tanrıseven'i makamında ziyaret etti.



Burada öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tanrıseven, başarının bir süreç ve sabır işi olduğunu vurguladı.



Tanrıseven, "Mutluluğun en önemli formülü sevdiğin ya da sevebileceğin bir mesleği icra etmekten geçer. İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte ve bu zorlu coğrafyada ülkemizin iyi yetişmiş bireylere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." dedi.



YGS'de öğrencilerin aldığı sonuçlardan mutlu olduğunu belirten Kaymakam Tanrıseven, "Önümüzde LYS sınavı var. LYS'de de başarılar diliyor ve sizden başarı çıtasını yükseltmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.



Tanrıseven, aralarında YGS Tire birincisi, ikincisi ve üçüncüsünün de bulunduğu öğrencilerle fotoğraf çektirerek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.